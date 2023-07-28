Путин сообщил, что Россия направит $90 млн для снижения долговой нагрузки стран Африки

Глава России рассказал о поддержке Африки путем списания долгов стран региона.

Москва направит более 90 миллионов долларов для снижения долговой нагрузки стран африканского континента. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. Глава государства добавил, что в общей сложности списанная Россией сумма задолженности государств региона достигает 23 миллиардов долларов.

Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"