Путин заявил, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое

Глава России рассказал о стремлении Запада сохранить свою монополию.

Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех участников геополитической арены, которые привыкли к собственной монополии в мировых вопросах. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге.

Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"

