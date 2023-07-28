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Путин заявил, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое

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Глава России рассказал о стремлении Запада сохранить свою монополию.

Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех участников геополитической арены, которые привыкли к собственной монополии в мировых вопросах.  Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге. 

Эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое. Правда, не без сопротивления тех, кто привык к собственной исключительности и монополии в мировых делах.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"
 

Теги: африка, владимир путин, гегемония, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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