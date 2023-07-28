Путин заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты

Глава РФ выступил на заседании саммита "Россия-Африка".

Ряд проявлений мирового колониализма все еще не изжиты, так как они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге сделал глава государства Владимир Путин.

К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах. Владимир Путин, президент России

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Фото и видео: саммит "Россия-Африка"