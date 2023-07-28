  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:24
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты

0 0

Глава РФ выступил на заседании саммита "Россия-Африка".

Ряд проявлений мирового колониализма все еще не изжиты, так как они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарной сессии международного экономического и гуманитарного саммита "Россия - Африка" в Петербурге сделал глава государства Владимир Путин.

К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах.

Владимир Путин, президент России

Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО.

Фото и видео: саммит "Россия-Африка"

Теги: африка, владимир путин, колониализм, неоколониализм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии