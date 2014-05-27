Путин: российские военные продемонстрировали примеры героизма в зоне СВО

Глава России оценил вчерашние бои в зоне СВО.

Российские солдаты и офицеры продемонстрировали в зоне проведения специальной военной операции лучшие примеры массового героизма за последние сутки, так как противник на запорожском направлении активизировал свои усилия. ВСУ применили более 50 единиц боевой техники. Из общего количества, включая 39 танков и 13 бронированных машин, были уничтожены. Около 60 процентов техники противника были поражены личного состава, а 40% - летчиками.

Вчерашние серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71 полка 42 дивизии 58 армии ЮВО. Без всякого преувеличения могу сказать, что продемонстрировали лучшие примеры... Владимир Путин, президент РФ

В министерстве по обороне России по поручению президента страны подготовят предложения по предоставлению бойцам данных подразделений почетных наименований.

Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении.

Фото и видео: Kremlin.ru