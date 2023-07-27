Путин рассказал о потерях украинских военных на Запорожском направлении

Глава Росси рассказал об активизации усилий ВСУ в зоне СВО.

Киевский режим в ходе вчерашних боев на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции понесла большие потери личного состава. Соответствующее заявление в комментариях для журналистов сделал глава России Владимир Путин. Российский лидер заметил, что говорит о ликвидации порядка 200 человек ВСУ. В тоже время потери ВС РФ - в 10 раз меньше. По мнению политика, все действия, которые происходили в течение минувших суток, являются ярким примером массового героизма среди российских солдат и офицеров.

Кроме боевой техники, у противника очень большие потери личного состава - свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более, чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru