Путин: Африка в перспективе может не только накормить себя, но и стать экспортером

Глава России оценил будущее африканского региона.

Аыриканский регион в перспективе может не только накормить себя, но и стать крупным экспортером продовольствия. Москва будет поддерживать регион в этом начинании. Соответствующими статистическими данными с участниками международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" на пленарном заседании поделился президент Владимир Путин. Он напомнил, что страны Африки могут обеспечить собственную продовольственную безопасность, а также улучшить мировую ситуацию.

В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка может экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас. Владимир Путин, президент РФ

Путин сообщил, что нефтегазовый экспорт РФ в Африку за два года вырос в 2,6 раза.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"