  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:49
153
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин сообщил, что нефтегазовый экспорт РФ в Африку за два года вырос в 2,6 раза

0 0

Глава России рассказал об энергетическом сотрудничестве с Африкой.

Российский экспорт сырой нефти,а также  нефтепродуктов и сжиженного природного газа в африканский регион вырос за последние два года в 2,6 раза. Соответствующими статистическими данными с участниками международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" на пленарном заседании поделился президент Владимир Путин.

За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: РФ надеется в ближайшее время запустить индустриальную зону близ Суэцкого канала.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"

Теги: африка, владимир путин, газ, нефтегазовый сектор, нефть, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии