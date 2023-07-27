Путин сообщил, что нефтегазовый экспорт РФ в Африку за два года вырос в 2,6 раза

Глава России рассказал об энергетическом сотрудничестве с Африкой.

Российский экспорт сырой нефти,а также нефтепродуктов и сжиженного природного газа в африканский регион вырос за последние два года в 2,6 раза. Соответствующими статистическими данными с участниками международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" на пленарном заседании поделился президент Владимир Путин.

За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. Владимир Путин, президент РФ

Путин: РФ надеется в ближайшее время запустить индустриальную зону близ Суэцкого канала.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"