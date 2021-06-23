Глава РФ оценил ситуацию с международным правом в мире.

Российский президент Владимир Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов. Об этом глава государства упомянул во время приветственного видеообращения к участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. При этом политик оценил отдельные позитивные сигналы.

Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил, что конференция в российской столице посвящена важным вопросам, касающимся военной и политической повестке дня. Путин уверен, что от результативного поиска ответов на возникающие вызовы зависит устойчивое развитие цивилизации.

В бундестаге сообщили о подготовке Германии к войне с РФ.

Видео: kremlin.ru