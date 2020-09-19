Глава РФ рассказал о мировом лидерстве в данной отрасли.

Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия. Об этом президент РФ сообщила в рамках видеовстречи с ракетостоителем Гербертом Ефремовым. По словам политика, раньше Москве приходилось испытывать на себе роль догоняющего в сфере разработки современных образцов оружия. Однако сейчас страна кратно превосходит по силе, мощности и скорости разработки других государств.

Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники Владимир Путин, президент России

По словам российского лидера, отставание в сфере вооружения ставило страну в уязвимое и сложное положение. Он напомнил, что России угрожали, а ответить противнику было нечем. Такая ситуация считалась нарушением стратегического баланса.

И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет Владимир Путин, президент России

Путин считает актуальным вопрос о совершенствовании гособоронзаказа.

Видео: YouTube / Россия 24