Россия и дальше будет укреплять кадровый состав в военно-промышленном комплексе.

Президент России Владимир Путин считает актуальным вопрос о совершенствовании гособоронзаказа. Соответствующее заявление он сделал на заседании Военно-промышленной комиссии.

По словам Путина, Россия обладает некоторыми уникальными образцами оружия, которое опережает иностранные аналоги.

Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что Россия и дальше будет укреплять кадровый состав в военно-промышленном комплексе.

Ранее Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством".

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