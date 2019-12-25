Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Соответствующий указ датирован 14 сентября.

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.

Соответствующий указ датирован 14 сентября. Он опубликован на портале официальной правой информации. Отмечается, что Дмитрий Медведев удостоен награды за многолетний добросовестный труд и заслуги перед государством.

Добавим, что 14 сентября, в понедельник, Дмитрию Медведеву исполнилось 55 лет.

Ранее Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России.