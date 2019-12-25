Предложение нуждается в тщательном анализе с экономической и финансовой точек зрения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России. По его словам, такая идея требует максимально внимательного анализа. Об этом пишет ТАСС.

Медведев объяснил, что минимальный доход — эта сумма средств, которая выплачивается государством гражданину независимо от его рода деятельности и социально-экономического положения. Данная выплата является неприкосновенной.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что данное предложение нуждается в тщательном анализе с экономической и финансовой точек зрения.

Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году. Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности

Однако, по его словам, следует смотреть в будущее — например, готовиться к выборам в Госдуму в 2021 году.

Ранее мы писали, что семьи Ленобласти получили почти 346 миллионов рублей за время эпидемии.