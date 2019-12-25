Семьи Ленобласти получили почти 346 миллионов рублей за время эпидемии

Деньгами обеспечили 7 категорий граждан.

За период эпидемии COVID-19 жители Ленинградской области, оказавшиеся в сложной ситуации, получили выплаты на общую сумму 345,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



Так, свыше 83 миллионов выделено в пользу многодетных семей – по 3 тысячи на каждого ребенка. Еще 3 тысячи направили малоимущим семьям: в общей сложности на эту категорию пришлось 106 миллионов рублей.



Носители хронических заболеваний и пенсионеры, получающие социальную доплату, получили по 2 тысячи рублей - всего регион выделил в их пользу 85 миллионов.



По 7 тысяч рублей и по 5 тысяч на каждого ребенка передали индивидуальным предпринимателям, которые были вынуждены временно приостановить свое дело. В общей сумме на поддержку бизнеса затрачено 39 миллионов рублей.



Наконец, безработные и самозанятые получили по 5 тысяч на каждого ребенка. Сумма выплат таким гражданам составила свыше 27 миллионов рублей.





Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разрешили работу автокинотеатров.



Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области