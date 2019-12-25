В Ленобласти разрешили работу автокинотеатров

Жителям области разрешили собираться до сотни человек под открытым небом.

В Ленобласти разрешили работу кинотеатров на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Автокинотеатры разрешили в "зеленых зонах": на свежем воздухе могут собраться не более 100 человек, один на 4 квадратных метра. Жители области должны соблюдать дистанцию и использовать СИЗ при посещении кинотеатра.

Помимо этого разрешили проводить спортивные соревнования для видов спорта, где в команде могут быть два человека, с количеством участников до 150 человек. Однако при одном условии: трибуны на открытом воздухе должны быть заполнены на 10%.

В "красных зонах", где нет централизованного горячего водоснабжения, откроют бани.

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