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В Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии
Сегодня, 17:43
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lizapoluda

В Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии

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Открытие намечено на День знаний.

Более 8 миллионов рублей направлено из резервного фонда Ленобласти на восстановление школы в поселке Свирица. В здание попала шаровая молния во время урагана двухнедельной давности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Специалистам предстоит восстановить разрушенные кровлю и стены, порванную проводку и вставить новые окна. Согласно распоряжению о выделении средств на ремонт,школа должна заново открыться к 1 сентября.


Ранее мы рассказывали о том, что на Мельничном Ручье гроза повалила несколько массивных деревьев.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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