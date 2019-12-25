В Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии

Открытие намечено на День знаний.

Более 8 миллионов рублей направлено из резервного фонда Ленобласти на восстановление школы в поселке Свирица. В здание попала шаровая молния во время урагана двухнедельной давности. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Специалистам предстоит восстановить разрушенные кровлю и стены, порванную проводку и вставить новые окна. Согласно распоряжению о выделении средств на ремонт,школа должна заново открыться к 1 сентября.



Ранее мы рассказывали о том, что на Мельничном Ручье гроза повалила несколько массивных деревьев.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области