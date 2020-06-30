  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:03
78
lizapoluda
Код вставки плеера

На Мельничном Ручье гроза повалила несколько массивных деревьев

0 0

Они накрыли собой жилую постройку.

В понедельник, 29 июня, у станции Мельничный ручей прогремела гроза. Шквалистый ветер выдернул с корнем высокие деревья. Жители разместили видео с последвствиями катаклизма в социальных сетях.

Большое количество берез и тополей упали на проезжую часть и даже задели жилые дома, повредив фасад и крышу. Сейчас идет активная работа над устранением всех последствий неожиданно суровой погоды.

Ранее мы рассказали о том, что жители Свирицкого поселения разбираются с последствиями урагана.

Видео: ВКонтакте /  id341378745

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии