На Мельничном Ручье гроза повалила несколько массивных деревьев

Они накрыли собой жилую постройку.

В понедельник, 29 июня, у станции Мельничный ручей прогремела гроза. Шквалистый ветер выдернул с корнем высокие деревья. Жители разместили видео с последвствиями катаклизма в социальных сетях.

Большое количество берез и тополей упали на проезжую часть и даже задели жилые дома, повредив фасад и крышу. Сейчас идет активная работа над устранением всех последствий неожиданно суровой погоды.

Ранее мы рассказали о том, что жители Свирицкого поселения разбираются с последствиями урагана.

Видео: ВКонтакте / id341378745