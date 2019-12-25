Жители Свирицкого поселения разбираются с последствиями урагана

Специаисты восстанавливают крыши жилых домов и убирают поваленные деревья.

В поселке Свирцы Гатчинского района продолжают работать над устранением последствий урагана. Об этом сообщила глава местной администрации Вера Атаманова в своем профиле Instagram.

Стихия накрыла несколько областных территорий еще в позапрошлую пятницу, 19 июня. Так, на территории поселка повреждены несколько крыш жилых домов и вырвал с корнем несколько деревьев. Над восстановлением работают специалисты.

Вера Артамонова выразила благодарность главе администрации Волховского района Алексею Брицуну и руководителю поселения Андрею Куликову за оперативную организацию ремонтных мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что МЧС рассказало, как действовать петербуржцам во время сильных гроз и ливней.

Фото: Instagram / vera_atamanov