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Жители Свирицкого поселения разбираются с последствиями урагана
Сегодня, 12:51
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lizapoluda

Жители Свирицкого поселения разбираются с последствиями урагана

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Специаисты восстанавливают крыши жилых домов и убирают поваленные деревья.

В поселке Свирцы Гатчинского района продолжают работать над устранением последствий урагана. Об этом сообщила глава местной администрации Вера Атаманова в своем профиле Instagram.

Стихия накрыла несколько областных территорий еще в позапрошлую пятницу, 19 июня. Так, на территории поселка повреждены несколько крыш жилых домов и вырвал с корнем несколько деревьев. Над восстановлением работают специалисты.

Вера Артамонова выразила благодарность главе администрации Волховского района Алексею Брицуну и руководителю поселения Андрею Куликову за оперативную организацию ремонтных мероприятий.

Ранее мы рассказали о том, что МЧС рассказало, как действовать петербуржцам во время сильных гроз и ливней.

Фото: Instagram vera_atamanov

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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