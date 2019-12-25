Жители Свирицкого поселения разбираются с последствиями урагана

В поселке Свирцы Гатчинского района продолжают работать над устранением последствий урагана. Об этом сообщила глава местной администрации Вера Атаманова в своем профиле Instagram.
Стихия накрыла несколько областных территорий еще в позапрошлую пятницу, 19 июня. Так, на территории поселка повреждены несколько крыш жилых домов и вырвал с корнем несколько деревьев. Над восстановлением работают специалисты.
Вера Артамонова выразила благодарность главе администрации Волховского района Алексею Брицуну и руководителю поселения Андрею Куликову за оперативную организацию ремонтных мероприятий.
Ранее мы рассказали о том, что МЧС рассказало, как действовать петербуржцам во время сильных гроз и ливней.
Фото: Instagram / vera_atamanov
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