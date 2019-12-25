МЧС рассказало, как действовать петербуржцам во время сильных гроз и ливней 

Спасатели попросили горожан при ухудшении погодных условий закрывать окна и двери.

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что во вторник на Петербург обрушатся ливни, грозы и ураган. Об этом сообщает в ГУ МЧС по городу.

Согласно прогнозам синоптиков, 30 июня в Северной столице ожидается ливень и порывы ветра до 23 м/c. Кроме того, на Петербург надвигаются грозы.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы ГУ МЧС по Петербургу

Также горожан просят во время ливня и сильного ветра закрыть окна, дымоходы и вентиляционные отверстия. Более того, жителей Северной столицы попросили по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Петербуржцам напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01" или "112".

Ранее мы сообщали о том, что лимит солнца в Петербурге подошел к концу.

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