МЧС рассказало, как действовать петербуржцам во время сильных гроз и ливней 

В понедельник, 29 июня, стало известно о том, что во вторник на Петербург обрушатся ливни, грозы и ураган. Об этом сообщает в ГУ МЧС по городу.
Согласно прогнозам синоптиков, 30 июня в Северной столице ожидается ливень и порывы ветра до 23 м/c. Кроме того, на Петербург надвигаются грозы.
Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы
ГУ МЧС по Петербургу
Также горожан просят во время ливня и сильного ветра закрыть окна, дымоходы и вентиляционные отверстия. Более того, жителей Северной столицы попросили по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
Петербуржцам напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01" или "112".
Ранее мы сообщали о том, что лимит солнца в Петербурге подошел к концу.
Фото:pixabay
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