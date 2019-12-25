Петербуржцев предупредили о дождях и грозах 30 июня

Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Во вторник, 30 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Однако горожанам не стоит расслабляться. Выходя из дома, не забудьте взять с собой зонты и дождевики. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Местами пройдут дожди и ливни. В отдельных районах города прогремят грозы.

Ветер будет дуть с юго-востока и плавно перейдет к умеренному западному. При грозе могут быть сильные порывы. В это время необходимо быть осторожными и не находиться рядом с деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 745 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что лимит солнца в Петербурге подошел к концу 29 июня.

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