Лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу

Атмосферное давление в городе начнет падать, обещая скорые изменения в погоде.

В понедельник, 29 июня, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжить формировать антициклон, медленно уходящий на юго-восток. Сегодня он еще удержит преимущественно сухую погоду с комфортными температурами. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров поднимутся до плюс 23-25 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление начнет падать, обещая скорые изменения в погоде. Сегодня оно составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в понедельник жителей Ленобласти ждет до +26 градусов.

Фото: pixabay.com