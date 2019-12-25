В понедельник жителей Ленобласти ждет до +26 градусов

Осадков преимущественно не ожидается.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" представило прогноз погоды в Ленобласти на понедельник, 29 июня.

День пройдет преимущественно без осадков. Порывы восточного и юго-восточного ветра ночью составят 3-8 м/с, а днем усилятся до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью не поднимется выше +14 градусов, на востоке местами она может упасть до +4 градусов. В дневное время стоит ожидать +21...+26, на востоке местами до +18.

Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, а днем слабо понижаться.

В МЧС по Ленобласти предупредили о неблагоприятной метеорологической обстановке в ближайшие дни. Есть вероятность крупных природных пожаров, возникновения происшествий в акваториях, ДТП и так далее.

Сейчас спасетели борются с крупным пожаром в Выборгском районе.

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