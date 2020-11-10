Путин заявил о непричастности ВС РФ к событиям в Буче

Глава России назвал трагические события в Киевской области провокацией.

Российский президент Владимир Путин заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в украинском городе Буче, расположенном в Киевской области. Соответствующей информацией глава государства поделился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Лидер страны принял иностранца в Кремле.

…Москва знает, кто это делал, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим… Мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которой российская армия не имеет никакого отношения Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что после российско-украинских переговоров делегаций в Стамбуле сторонам удалось добиться достаточно серьезного прорыва в процессе, но трагедия в Буче замедлила выполнение результатов предварительного соглашения. Путин подчеркнул, что Москва ясно продемонстрировала свои намерения по формированию благоприятных условий для продолжения переговоров. Однако проведенная в Буче провокация их перечеркнула. После этих событий Киев и позиция украинских переговорщиков кардинально изменилась, так как они отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности Крыма, Севастополя и Донбасса.

Путин: ВС РФ находятся в контакте с военными на "Азовстали".

Фото и видео: Kremlin.ru

