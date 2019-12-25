Путин: ВС РФ находятся в контакте с военными на "Азовстали"

Глава России считает, что ВСУ должны отпустить с предприятия заложников.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России находятся в контакте с военными, находящимися на территории металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Соответствующее заявление глава государства сделал на рабочей встрече в Москве с генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Политик отметил, что армия слышит от Киевского режима и ВСУ о том, что на объекте есть мирное население. По мнению лидера РФ, в этом случае противник должен их выпустить. В противном случае это поведение схоже с террористическим.

….Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать - это выпустить этих людей. Чего же проще. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин назвал военным преступлением удержание гражданских лиц силами ВСУ и национальных батальонов на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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Фото и видео: Kremlin.ru