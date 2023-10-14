Путин заявил о необходимости чуть более низкого курса доллара для бюджета

Глава РФ рассказал о валютной выручке государства.

Курс рубля в последнее время стал слабее значений, оптимальных для российского федерального бюджета. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе общения с журналистами по результатам саммита СНГ в Бишкеке. Политик признал, что страну устроит курс иностранной валюты чуть пониже. Речь идет о более крепком курсе по отношению к доллару США. Таким образом президент отреагировал на вопрос одного из корреспондентов о том, стоит ли гражданам привыкать к курсу в районе 100 рублей за доллар.

Политик пояснил, что на текущий момент курс не связан с экономическими проблемами, так как Россия показывает стабильность и хорошие макроэкономические показатели, по прогнозам у государства необходимые уровни достигаются "легко и свободно". Однако сейчас вопрос стоит в валютном регулировании, от которого власти ранее полностью отказались. В современных условиях экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за границей, что сказывается на рубле.

С учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки и наладилась логистика, как у нас в народе говорят, голь на выдумку хитра, чего бы нам не придумывали, все равно у нас люди поумнее, придумывают обходные пути, и придумали. Объем импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей преумножилось. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин отметил, что проблемы курса валюты лежат не в плоскости фундаментальных показателей российской экономики, а в увеличении объема импорта и нежелании экспортеров возвращать валютную выручку в страну.

Владимир Путин назвал ровными отношения России и Грузии.

Фото и видео: Kremlin.ru