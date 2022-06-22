Путин заявил о неизменности стратегии России

Глава РФ напомнил о готовности РФ сотрудничать на правах равноправия.

Российский президент Владимир Путин заявил о неизменности государственной стратегии. Соответствующей информацией лидер страны поделился в рамках видеообращения к участникам делового форума стран БРИКС. Политик подчеркнул, что власти укрепляют "экономический, технологический и научный потенциал. Чиновники готовы сотрудничать со всеми партнерами на принципах равенства.

Стратегия России неизменна...готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов. Владимир Путин, президент РФ

Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум.

Фото и видео: Kremlin.ru