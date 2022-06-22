Глава РФ рассказал о желании увидеть участников "пятерки" на ВЭФ-2022.

Российский президент Владимир Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум. Такое заявление глава государства сделал в рамках приветственного слова, отправленного участникам делового форума.

Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран БРИКС вопросы. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны выразил уверенность, что работа делового форума БРИКС сейчас и далее далее ориентироваться на расширение торговых, предпринимательских, инвестиционных и производственных связей стран "пятерки".

Путин поставил задачу построить несколько миллиардов квадратных метров нового жилья.

Фото и видео: Kremlin.ru