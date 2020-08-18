Глава РФ рассказал, по какому показателю страна отстает от многих других.

Российский президент Владимир Путин поставил задачу построить несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на президиуме Государственного совета. По мнению политика, миллиарды квадратных метров нового жилья помогут властям решить жилищную проблему. Лидер признал, что по показателю обеспеченности жильем граждан Россия отстает от многих стран.

….В том числе от наших соседей. Чтобы решить проблему жилья, нам нужны в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья. Владимир Путин, президент РФ

Президент напомнил о колоссальном запросе на новое жилье и, соответственно, на новое качество жизни. По мнению Владимира Путина, вложенные денежные средства в это направление в государственный бюджет возвращаются с хорошей отдачей, а также приносят прибыль банкам и инвесторам.

Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство.

Фото и видео: Kremlin.ru