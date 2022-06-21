Глава РФ напомнил о перевооружении ВС РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в конце года первый "Сармат" встанет на боевое дежурство. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Мероприятие состоялось в московском Кремле.

Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что первый запуск "Сармата" состоялся в конце апреля 2022 года. Новая военная разработка призвана заменить находящиеся сейчас на вооружении российской армии ракеты серии "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае ведется подготовка головного ракетного полка к перевооружению.

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Фото: Kremlin.ru