Совет безопасности РФ оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Путин заявил о близости конфликта Израиля и Палестины к границам России. По мнению политика, ситуация в регионе напрямую касается национальной безопасности РФ. Такое заявление глава государства сделал на заседании СБ с постоянными членами. Спикер предложил коллегам высказаться по поводу того, как сейчас складываются обстоятельства на Ближнем Востоке.

Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт. Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что с вечера 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа занимаются ракетными обстрелами друг друга. Обострение конфликта возникло после беспорядков около мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Протесты были вызваны решением еврейского государства в принудительном порядке изъять несколько домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих в них арабов. С обоих сторон есть погибшие и пострадавшие.

Путин заявил о превращении Украины в антипода России.

Видео: kremlin.ru

