Путин заявил, что ждет Си Цзиньпина в России

Кремль рассчитывает на развитие контактов с Пекином.

Российский президент Владимир Путин заявил, что ждет китайского председателя Си Цзиньпина в России. Об том глава государства упомянул в ходе заседания в Кремле, в котором принимает участие китайский министр по внешней политике Ван И. В Москве рассчитывают, что диалог между странами позволит реализовать совместные планы и даст толчок для дальнейшего развития двусторонних отношений. На мероприятии также присутствуют министр по иностранным делам РФ Сергей Лавров и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, что Вы находитесь у нас, и в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину. Владимир Путин, президент РФ

Госдума проголосовала за принятие закона о приостановке участия России в ДСНВ.

Фото и видео: Kremlin.ru