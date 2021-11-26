Путин: стратегическое партнерство РФ и Азербайджана развивается весьма успешно

В Сочи глава РФ принял коллегу Ильхама Алиева.

Российский президент Владимир Путин заявил, что стратегическое партнерство Москву и Баку развивается весьма успешно. Такую позицию глава государства высказал во время рабочей встречи с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики увидели друг друга в рамках мероприятия в Сочи. Лидер РФ уточнил, что несмотря на пандемию и существующие экономические ограничения, за первые девять месяцев текущего года товарооборот вырос на 11%.

На следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую, наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом. Владимир Путин, президент РФ

Президент подчеркнул, что на территории Азербайджана работает около 900 российских предприятий. Сейчас Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Баку.

Россия продлила Сербии цену на газ в $270 на следующие шесть месяцев.

Фото и видео: Kremlin.ru

