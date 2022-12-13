Глава страны напомнил о том, что отечественная продукция должна быть качественной.

Путин заявил, что российские товары должны стать предметом национальной гордости. В ходе встречи с представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) глава государства уточнил, что вместе с бизнесом правительство сможет сформировать необходимые условия. Политик попросил специалистов заняться системой отбора и продвижения отечественных брендов для того, чтобы фирмы могли позволить себе наращивать производство и пользоваться успехом не только внутри страны, но и на зарубежных рынках.

Разумеется, нужно к этому стремиться, потому что замыкаться на внутреннем рынке - это плохая история. останавливаться на полпути точно нельзя, нужно конкурировать на внешних рынках. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заключил, что ориентация на внешние рынки будет стимулировать компании и предприятия, подталкивать бизнес к достижению лучших результатов. Глава РФ уверен, что страна обладает колоссальным потенциалом для предпринимательства.

Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом.

Фото и видео: Kremlin.ru