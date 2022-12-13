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Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом

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Глава РФ рассказал о поручении для главы Минтранса.

Президент России вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом. Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли назвал правильным решение оставить в России самолеты, зарегистрированные за рубежом. Глава государства положительно оценил действия главы  министерства по транспорту Виталия Савельева. Владимир Путин подчеркнул, что если с Россией недружественные государства решили вести себя по-хамски, то следует помнить о таком правиле поведения: "с волками жить — по-волчьи выть". Глава РФ поблагодарил чиновников за меры, которые позволили сохранить воздушный парк, объемы перевозок, а также - за растущие показатели в авиаотрасли. Лидер страны напомнил о том, что призывал Минтранс уделять внимание закупкам отечественной техники и добиваться безусловного качества самолетов.

Путин сообщил, что нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: виталий савельев, владимир путин, запад, минтранс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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