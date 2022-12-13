Глава РФ призвал работать над технологическим суверенитетом.

Путин сообщил, что нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов. Президент России призвал Агентство стратегических инициатив сохранять объективность в своих оценках и рейтингах. Об этом политик поговорил с участниками мероприятия, на которое были приглашены представители "АСИ". Глава государства объяснил, что в скором времени кабинет министров сформирует национальный проект, целью которого будет обеспечивать технологические возможности для широкого использования беспилотных систем.

И, что крайне важно, высокий уровень локализации их производства Беспилотные системы - настоящий катализатор сквозных технологий. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства обратил внимание отечественных предпринимателей на ключевое значение этих технологий в сфере развития искусственного интеллекта, связи и навигации, накопления энергии, новых материалов, двигателестроении, макроэлектронии и микроэлектроники. Лидер РФ пояснил, что весной текущего года будет обсуждаться совместная работа по направлению при участии правительства, профильных министров, компаний и ведомств.

Президент Путин заявил об огромных убытках мировых брендов из-за ухода с российского рынка.

Фото и видео: Kremlin.ru