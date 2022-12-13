Президент Путин заявил об огромных убытках мировых брендов из-за ухода с российского рынка

Глава РФ рассказал о том, что многие иностранные бизнесмены жалеют о приостановке деятельности в РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил об огромных убытках мировых брендов из-за ухода с российского рынка. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания с членами наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив". По мнению политика, иностранные предприятия жалеют о том, что им приходится уходить из страны. Он пояснил, что знает это лично, так как знаком с некоторыми бизнесменами. По мнению лидера РФ, никто не хочет терять свой бизнес, в которые вложено много сил и денежных средств.

Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор и решение, делают это без всякого удовольствия. Владимир Путин, президент РФ

Российский президент пояснил, что на самом деле дело даже не в деньгах, так как многие бизнесмены "просто душу вкладывали" в работу в РФ.

Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом.

Фото и видео: Kremlin.ru