Президент Путин заявил об огромных убытках мировых брендов из-за ухода с российского рынка

Российский президент Владимир Путин заявил об огромных убытках мировых брендов из-за ухода с российского рынка. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания с членами наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив". По мнению политика, иностранные предприятия жалеют о том, что им приходится уходить из страны. Он пояснил, что знает это лично, так как знаком с некоторыми бизнесменами. По мнению лидера РФ, никто не хочет терять свой бизнес, в которые вложено много сил и денежных средств.
Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят, ну — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор и решение, делают это без всякого удовольствия.
Владимир Путин, президент РФ
Российский президент пояснил, что на самом деле дело даже не в деньгах, так как многие бизнесмены "просто душу вкладывали" в работу в РФ.
Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом.
Фото и видео: Kremlin.ru
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