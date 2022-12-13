Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Глава РФ рассказал о необходимости сохранить безопасность внутри страны.

Российский президент Владимир Путин в пятницу обсудил с Советом безопасности страны борьбу с терроризмом. В ходе оперативного заседания глава государства отметил особую важность этого направления для обеспечения внутренней национальной безопасности. В мероприятии принимали участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ее коллега из Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев, начальник администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, директор СВФ Сергей Нарышкин и специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В ходе встречи заслушаны доклады надзорных структур.

На протяжении последних десятилетий вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что у правящих элит ФРГ исчезает и выветривается память о борьбе с нацизмом.

Фото и видео: Kremlin.ru