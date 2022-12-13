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Путин заявил, что у правящих элит ФРГ исчезает  и выветривается память о борьбе с нацизмом

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Глава РФ рассказал о том, что обычные немцы понять о первых жертвах нацизма и фашизма.

Путин заявил, что у правящих элит ФРГ исчезает  и выветривается память о борьбе с нацизмом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на торжественном концерте в Волгограде, посвященном 80-летию с момента победы в Сталинградской битве. Политик уверен, что обычные немецкие жители помнят, что первыми жертвами нацизма в их стране были антифашисты.

И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается.

Владимир Путин, президент РФ

Политик отметил, что простой гражданин Федеративной Республики Германия с уважением относится и к России, и к тем героям, которые смогли справиться с нацизмом во времена Второй мировой войны.

Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, вторая мировая война, германия, историческая память, нацизм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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