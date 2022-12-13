Путин заявил, что у правящих элит ФРГ исчезает и выветривается память о борьбе с нацизмом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на торжественном концерте в Волгограде, посвященном 80-летию с момента победы в Сталинградской битве. Политик уверен, что обычные немецкие жители помнят, что первыми жертвами нацизма в их стране были антифашисты.
И то, что такая память сохраняется, это очень хорошо, у простых граждан. К сожалению, у сегодняшних элит, судя по всему, память эта выветривается.
Владимир Путин, президент РФ
Политик отметил, что простой гражданин Федеративной Республики Германия с уважением относится и к России, и к тем героям, которые смогли справиться с нацизмом во времена Второй мировой войны.
Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой.
Фото и видео: Kremlin.ru
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