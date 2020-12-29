Путин призвал привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян

Глава России прокомментировал статистику о производственным мощностям препаратов от коронавируса.

Владимир Путин заявил, что пандемия в России постепенно отступает. Об этом президент России сообщил на заседании с членами правительства. Чиновники обсудили вопрос борьбы с коронавирусом. По мнению политика, в настоящее время по стране производство препаратов от COVID-19 идет с опережающим графиком.

Мантуров докладывал о том, что промышленность работает даже с опережением графика...В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Мне Попова докладывала вчера - 68 млн Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер уверен, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России должны пройти около 68 миллионов граждан.

Толстой попросил оградить Россию от хамства Украины в ПАСЕ.

Видео: kremlin.ru