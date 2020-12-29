Путин назвал преодоление бедности в России самым главным направлением работы

Путин рассказал, что за 40 лет более миллиарда человек на планете вышли из бедности, что является успешным показателем мировой экономики.

Преодоление бедности в России является самым главным направлением работы, в этой сфере страна продвинулась вперед за последние десятилетия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на "давосской неделе".

Путин рассказал, что за 40 лет более миллиарда человек на планете вышли из бедности, что является успешным показателем мировой экономики.

Российский лидер при этом назвал важным для понимания нынешних мировых проблем вопрос о том, кто получил основную выгоду от роста глобальной экономики. Это в первую очередь развивающиеся страны, которые смогли использовать спрос как традиционные, так и на новые товары.

Результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места, но и социздержки, включая существенный разрыв в доходах граждан. Владимир Путин

По словам президента РФ, в развитых странах проблемы расслоения "оказались еще более глубокими".

Также Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня.

Видео: kremlin.ru