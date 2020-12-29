Возвращение к позитивной повестке — в интересах двух сторон.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня. Мнением он поделился во время онлайн-выступления на "давосской неделе".

По его словам, возвращение к позитивной повестке — в интересах двух сторон.

Путин подчеркнул, что в диалоге между Россией и европейскими странами нужно отбросить фобии прошлого и смотреть в будущее.

Ранее Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

Видео: YT / World Economic Forum