Президент России Владимир Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня. Мнением он поделился во время онлайн-выступления на "давосской неделе".
По его словам, возвращение к позитивной повестке — в интересах двух сторон.
Путин подчеркнул, что в диалоге между Россией и европейскими странами нужно отбросить фобии прошлого и смотреть в будущее.
Ранее Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.
Видео: YT / World Economic Forum
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