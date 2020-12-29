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Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня
Сегодня, 15:08
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matveyvn

Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня

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Возвращение к позитивной повестке — в интересах двух сторон.

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня. Мнением он поделился во время онлайн-выступления на "давосской неделе".

По его словам, возвращение к позитивной повестке — в интересах двух сторон.

Путин подчеркнул, что в диалоге между Россией и европейскими странами нужно отбросить фобии прошлого и смотреть в будущее.

Ранее Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

Видео: YT / World Economic Forum

Теги: давос, европа, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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