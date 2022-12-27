Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с Лукашенко

Глава РФ поблагодарил белорусского лидера за визит в Москву и Петербург.

Российский президент Владимир Путин заявил, что им уже есть о чем поговорить с белорусским президентом Александром Лукашенко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с иностранным политиком, проводимой в Михайловском замке Русского музея. Глава РФ напомнил о том, что национальные правительства упорно и достаточно напряженно работают по вопросу реализации достигнутых ранее между Москвой и Минском договоренностей, представляющих взаимные интересы.

Михаил Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть, о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться Владимир Путин, президент РФ

Президент России счел обстановку Русского музея, в котором проходит встреча, весьма подходящей для мероприятия. В частности, речь идет о том, что было принято решение считать 2023 год - годом Русского языка.

Лукашенко: Москва и Минск окончательно согласовали все вопросы и расставили точки над i.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого