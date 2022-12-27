Лукашенко: Москва и Минск окончательно согласовали все вопросы и расставили точки над i

Главы РФ и Белоруссии приняли ряд решений вечером 26 декабря.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Москва и Минск окончательно согласовали все вопросы и расставили точки над i. Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным, которая проходит на площадке Русского музея. Политик уточнил, что вместе со своим коллегой вечером 26 декабря смог согласовать все вопросы. Далее они направляются на проработку в правительства двух стран.

Вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы решили все, что они просили. Поэтому я вас благодарю... расставили "точки над "и", продолжая минский диалог. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Иностранный лидер поблагодарил главу РФ за то, что тот дал ему возможность посетить 24 декабря Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Москве. В настоящее время там тренируются шестеро белорусских специалистов, которые являются претендентами на полет в космическое пространство. Александр Лукашенко добавил, что если кто-то думает о том, что политики "только чай пьют", то на самом деле это не так. Он пояснил, что у других на обсуждение вопросов уходят годы, в то время как лидеры РФ и Белоруссии смогли принять решение за вечер.

Путин и Лукашенко проводят переговоры в Русском музее.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого