Путин заявил, что Запад потратил уже более $150 млрд на пособничество Киеву

Глава РФ напомнил о лицемерии Запада в вопросе оказания помощи беднейшим странам мира.

Российский президент Владимир Путин заявил, что коллективный Запад потратил уже более 150 миллиардов долларов на пособничество киевскому режиму. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления в Гостином дворе перед членами парламента страны. Политик огласил членам Федерального собрания свое ежегодное послание. Он напомнил, что Запад выделил для беднейших мировых стран всего 60 млрд долларов. По мнению лидера РФ, коллективные союзники из ЕС и США перестали вкладывать денежные средства в экологию и устойчивое развитие. В Москве добавили, что Запад дополнительно ставит беднейшим странам-получателям финансовой поддержки планеты условия относительно их покорности

Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития на помощь беднейшим государствам мира страны "семерки" выделали за 2020-2021 годы порядка $60 млрд. Понятно, да? На войну - 150. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин: за поставками дальнобойного оружия Украине последует ответ России.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию