Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во французском Страсбурге контролирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Владимир Путин 16 января встретился с рабочей группой, готовящей предложения о внесении поправок в Конституцию РФ. Об этой инициативе он рассказал во время Послания Федсобранию 15 января.

В ходе общения президент отметил, что часто наблюдает ситуации, при которых "у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны". Глава государства назвал неприемлемым, что Европейский суд часто принимает неправовые решения, а Россия вынуждена исполнять некоторые из них.

Путин отметил, что Россия четко следует международно-правовым обязательствам, однако ЕСПЧ часто толкует конвенцию о защите прав и свобод человека изменчиво. В связи с этим президент попросил Конституционный суд оценить суть новых международно-правовых обязательств РФ на территории страны.

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Видео: YouTube / kremlin