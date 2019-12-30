Эксперт: Зюганов хочет быть главным оппозиционером в стране

Члены КПРФ воздержались от голосования за кандидатуру нового председателя правительства.

Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы проголосовали за кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ. Среди тех, кто не проголосовал, оказались члены партии КПРФ.

Лидер партии Геннадий Зюганов объяснил это тем, что состав команды и программа Мишустина пока неизвестны, поэтому коммунисты не могут выступить "за". Это связано с тем, что оба пункта будут зависеть от выбранного президентом курса.

По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", глава КПРФ знаком с содержанием президентского послания, а потому знает и основу программы нового правительства.

"Однако Геннадию Андреевичу важно с первых минут работы нового правительства застолбить за собой право называться главным оппозиционером в стране", — отметили специалисты.

Напомним, после отставки правительства Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. В четверг, 16 января в Госдуме прошли выборы. 383 депутата одобрили кандидатуру Мишустина, 41 — воздержались от голосования.

Фото: Геннадий Зюганов / VK