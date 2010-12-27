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Путин заявил, что Россия и Китай намерены развивать расчеты в нацвалютах
Сегодня, 20:03
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IRINA_CHALKINA

Путин заявил, что Россия и Китай намерены развивать расчеты в нацвалютах

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Также до конца этого года должен заработать трубопровод для транспортировки в Китай газа.

Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены развивать расчеты в нацвалютах. Об этом сообщает ФБА "экономика сегодня".

Президент России сообщил, что такое нововведние направлено на обеспечении бесперебойности банковского обслуживания сделок между странами. Отметим, что Москва и Пекин придают важное значение взаимодействию друг с другом в энергетической, промышленной и финансовой сферах. Так, в 2018 году Россия поставила  67 миллионов тонн нефти в Китай. 

Путин также сообщил о том, что до конца этого года должен заработать трубопровод для транспортировки в Китай газа.

Встреча двух лидеров прошла в Москве. Однако, 6 июня в Петербурге после ПЭМФ они снова побеседуют, в более неформальной обстановке. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале

Ранее мы сообщали о том, что более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ-2019.

Фото:Администрация Президента РФ

 

Теги: владимир владимирович путин, китай, новости россии, россия, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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