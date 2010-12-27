Также до конца этого года должен заработать трубопровод для транспортировки в Китай газа.

Владимир Путин заявил, что Россия и Китай намерены развивать расчеты в нацвалютах. Об этом сообщает ФБА "экономика сегодня".

Президент России сообщил, что такое нововведние направлено на обеспечении бесперебойности банковского обслуживания сделок между странами. Отметим, что Москва и Пекин придают важное значение взаимодействию друг с другом в энергетической, промышленной и финансовой сферах. Так, в 2018 году Россия поставила 67 миллионов тонн нефти в Китай.

Путин также сообщил о том, что до конца этого года должен заработать трубопровод для транспортировки в Китай газа.

Встреча двух лидеров прошла в Москве. Однако, 6 июня в Петербурге после ПЭМФ они снова побеседуют, в более неформальной обстановке. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале.

Ранее мы сообщали о том, что более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ-2019.

Фото:Администрация Президента РФ