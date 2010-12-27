Более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум-2019 пройдет в нашем городе с 6 по 8 июня.

В дни проведения ПМЭФ Пулково будет работать в усиленном режиме работы. Ожидается, что в Петербург на мероприятие прилетит около 263 самолетов делегаций, подавших заявки на участие в форуме. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани сообщили, что большинство самолетов прилетит в Северную столицу в среду, 5 июня. Специально для гостей на территории организуют пункты аккредитации для участников ПМЭФ. Для удобства передвижения людей между пассажирским терминалом и конгрессно-выставочном центром "Экспофорум" будут курсировать шаттлы.

В связи с увеличенным пассажиропотоком в Пулково усилены меры безопасности. На подъезде к аэропорту организован контрольно-пропускной пункт с досмотром въезжающих транспортных средств.

Петербургский международный экономический форум-2019 пройдет в нашем городе с 6 по 8 июня. Самое главное, что нужно знать о ПМЭФ можно прочесть в нашем материале.

Фото: Piter.TV