Глава РФ встретился на полях ОДКБ с Николом Пашиняном.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия и Армения, безусловно, являются союзниками на протяжении многих лет благодаря древним и глубоким корням. Соответствующее заявление глава государства сделал в начале двусторонней встречи с премьер-министром республики Николом Пашиняном. Мероприятие было организовано на полях саммита ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Политик отметил, что за последние десять месяцев взаимодействия в экономической сфере показатель товарооборота между странами увеличился на 67%.

Безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни. Это связано с особенностями сегодняшнего дня, но, безусловно, это будет хорошим вкладом в копилку и на будущее. Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер Владимир Путин поздравил главу армянского правительства Никола Пашиняна с успешным завершением председательства Еревана в ОДКБ. В Москве считают, что данная работа велась на высоком уровне, велась интенсивно и с пользой для стран-участников.

Пашинян выразил надежду обсудить с Путиным шаги, которые приведут к миру в регионе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia