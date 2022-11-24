Пашинян выразил надежду обсудить с Путиным шаги, которые приведут к миру в регионе

В Армении рассказали о темах, по которым будут общаться с российским президентом в Ереване.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян выразил надежду обсудить с российским президентом Владимиром Путиным шаги, которые в дальнейшем приведут к долгосрочному миру в регионе Южного Кавказа. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе публичного контакта с коллегой на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Мы сегодня уже обсудили и обсудим вопросы регионального характера, вопросы региональной безопасности. Есть много вопросов, и об этом я тоже говорил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В частности, речь идет о международном соблюдении договоренностей по трехсторонним официальным заявлениям, которые были приняты при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева при поддержке российской делегации.

Пашинян: Путин поддержал идею восстановления ж/д между Арменией и Азербайджаном.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia