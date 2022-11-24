Пашинян: Путин поддержал идею восстановления ж/д между Арменией и Азербайджаном

А Армении хотят восстановить дорогу "Горадиз - Мегри - Ордубад - Садарак - Ерасх".

Премьер-министр никол Пашинян заявил на заседании местного правительства о том, что российский президент Владимир Путин поддержал идею Еревана восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Речь идет о восстановлении маршрута по направлению "Горадиз - Мегри - Ордубад - Садарак - Ерасх". В среду 23 ноября чиновник получил "позитивный импульс" в ходе переговоров с российским лидером.

Мы получили определенные сигналы и информацию, а это значит, что может существовать значительная и серьезная вероятность того, что мы сможем начать работы по восстановлению железной дороги. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правитедльства добавил, что с учетом предыдущего горького опыта Армении "все это еще надо подтвердить и зафиксировать".

Пашинян не подписал проект декларации СКБ ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia